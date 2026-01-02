



به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مرکز فارس، حسینعلی امیری استاندار فارس در نشست ستاد تنظیم بازار فارس با تأکید بر ضرورت مدیریت بازار در آستانه ماه مبارک رمضان و عید نوروز، خواستار چاره‌اندیشی فوری برای جلوگیری از کمبود روغن در سطح بازار شد.

استاندار فارس با اشاره به افزایش تقاضای کالاهای اساسی در هفته‌های پیش‌رو گفت: بازرسی‌ها از بازار باید به‌صورت محسوس افزایش یابد و دستگاه‌های نظارتی از جمله اصناف، صنعت، معدن و تجارت و تعزیرات حکومتی با جدیت و حضوری فعال‌تر از گذشته بر روند توزیع و قیمت‌ها نظارت داشته باشند.

امیری با هشدار نسبت به هرگونه سودجویی در بازار تصریح کرد: با افرادی که به دنبال اخلال در بازار و کسب سودهای نامتعارف هستند، برخورد بازدارنده و قاطع انجام خواهد شد و هیچ‌گونه اغماضی در این زمینه پذیرفته نیست.

وی همچنین به موضوع یارانه نان اشاره کرد و افزود: بر اساس برنامه‌ریزی انجام‌شده، موضوع یارانه نان در همین هفته در هیأت دولت مطرح و درباره آن تصمیم‌گیری خواهد شد.

استاندار فارس از برگزاری نشستی با حضور بزرگان و معتمدان اصناف استان خبر داد و گفت: این نشست با حضور استاندار و با هدف هم‌اندیشی و برنامه‌ریزی برای تنظیم بهتر بازار، طی چند روز آینده برگزار خواهد شد.

امیری در بخش دیگری از سخنان خود بر لزوم توجه ویژه به کاهش تورم در حوزه مواد غذایی تأکید کرد و افزود: فعال‌سازی تعاونی‌های مصرف به‌ویژه برای کارمندان و توزیع اقلام پروتئینی از طریق این تعاونی‌ها باید در دستور کار قرار گیرد تا دسترسی عادلانه‌تر مردم به کالاهای اساسی فراهم شود.

استاندار فارس در پایان خاطرنشان کرد: هماهنگی و همکاری همه دستگاه‌های اجرایی و نظارتی، شرط اصلی آرامش بازار و تأمین معیشت مردم در ماه‌های پیش‌رو است.