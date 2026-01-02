به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز قزوین ؛ حجت‌الاسلام خضری، خطیب این مراسم، در سخنانی مردم را به تصمیم‌گیری عاقلانه و به دور از احساسات، همچنین تبعیت از رهنمودهای رهبر معظم انقلاب توصیه کرد.

وی گفت: دولت باید بیش از گذشته، در کنار اقشار ضعیف جامعه باشد؛ چرا که ایجاد نارضایتی، زیان‌های جبران‌ناپذیری خواهد داشت.

همچنین همایش بزرگداشت حماسه نهم دی در دانسفهان برگزار شد.

مسئول سیاسی سپاه ناحیه امام حسین(ع) شهرستان بوئین زهرا در این مراسم، فتنه سال 1388 را بیش از یک نزاع سیاسی یا رقابت انتخاباتی دانست و گفت: حماسه نهم دی نشان داد که انسجام ملی، اعتماد عمومی و همبستگی هویتی، مهمترین سرمایه‌ها در برابر هر گونه پروژه براندازی‌ست.