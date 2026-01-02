پخش زنده
سازمان بسیج رسانه استان کرمانشاه در محکومیت سخنان وقیحانه رئیسجمهور آمریکا در حمایت از اغتشاشگران بیانیه ای صادر کرد .
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز کرمانشاه، در این بیانیه آمده است :
بسم الله الرحمن الرحیم
سخنان وقیحانه و مداخلهجویانه ترامپ قمارباز رئیسجمهور آمریکا در حمایت از اغتشاشگران، بار دیگر چهرهی واقعی نظام سلطه و دشمنی ریشهدار آن با ملت بزرگ ایران را عیان ساخت. ترامپی که کارنامه ننگینش آکنده از تحریم، ترور، جنگافروزی و نقض آشکار حقوق ملتهاست، امروز با ادبیاتی گستاخانه خود را حامی مردم ایران معرفی میکند؛ ادعایی مضحک که جز فریب افکار عمومی جهانی هدف دیگری ندارد.
سازمان بسیج رسانه استان کرمانشاه افزون برمحکومیت شدید این اظهارات سخیف و دور از شأن ایرانیان غیرتمند، تأکید میکند که ملت ایران، بهویژه مردم عزتمند، بصیر و انقلابی استان کرمانشاه، هرگز اجازه نخواهند داد دشمنان این مرز و بوم با سوءاستفاده از برخی نارضایتیها، در امور داخلی کشور دخالت کرده و امنیت و استقلال ایران اسلامی را مورد خدشه قرار دهند.
تجربههای مکرر تاریخی ثابت کرده است که حمایتهای ادعایی آمریکا از ملتها، چیزی جز مقدمهای برای نا امنی، آشوب و غارت منابع کشورها نیست. حمایت آشکار ترامپ از اغتشاشگران، نه از سر دلسوزی، بلکه در راستای پروژه شکستخورده فشار حداکثری و انتقام از ایستادگی ملت ایران در طول انقلاب اسلامی و به صورت ویژه گردن فرازی مردم ایران در دفاع مقدس ۱۲ روزه است.
سازمان بسیج رسانه استان کرمانشاه از اصحاب رسانه، خبرنگاران و فعالان فضای مجازی افزون بردعوت به هوشیاری، مسئولیتپذیری و تبیین واقعیتها، اجازه تحریف حقیقت و عملیات روانی دشمن در شرایط مهم کنونی را ندهند و با روشنگری بهموقع، نقشههای شوم استکبارجهانی را به فضل الهی نقش بر آب کنند.
ملت ایران همانگونه که همواره نشان دادهاند در این مرحله حساس و مهم تاریخی نیز؛ راه خود را با اتکا به ایمان، درایت و هوشمندی، وحدت ملی و رهبری حکیمانه ادامه خواهند داد و بیتردید، صدای استقلالخواهی و مقاومت این ملت، بلندتر از یاوهگوییهای سیاستمداران ورشکسته آمریکایی خواهد بود.