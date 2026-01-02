به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مرکز مهاباد؛ امام جمعه سردشت در خطبه‌های نماز جمعه امروز این شهر با اشاره به مشکلات اقتصادی مردم، از مسئولان خواست توجه ویژه‌ای به معیشت و رفاه جامعه داشته باشند و برنامه‌ریزی‌های جدی برای رفع مشکلات اقتصادی انجام دهند.

ماموستا محمد واوی افزود: مسئولان در برابر ایجاد شرایط نامطلوب درخصوص مشکلات اقتصادی مسئول هستند و باید در سریع‌ترین زمان ممکن، این معضلات را رفع کنند.

ماموستا واوی، در ادامه با اشاره به گرامیداشت سالگرد شهادت حاج قاسم سلیمانی تصریح کرد: شهید سپهبد حاج قاسم سلیمانی نماد مقاومت، ایثار، اخلاص و اعتماد به وعده‌های الهی بود.

خطیب جمعه سردشت گفت: این ارزش‌ها در میدان جهاد و مبارزه با دشمنان انسانیت، از جمله داعش و رژیم صهیونیستی، به‌صورت عینی در وجود شهید سلیمانی متجلی بود.

ماموستا واوی، همچنین فرارسیدن روز پدر را تبریک گفت و بر اهمیت نقش خانواده و ارزش‌های اخلاقی در جامعه تأکید کرد.