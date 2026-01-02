ایلام با ۱۰۷ مسجد به استقبال معتکفان می‌رود

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مرکز ایلام؛ حجت‌الاسلام والمسلمین مهدی تقوایی اظهار کرد: در شهرستان ایلام، ۲۸ مسجد میزبان معتکفان هستند که تنها یکی از آنها؛ یعنی مسجد صاحب‌الزمان (عج)، در یکی از روستا‌ها قرار دارد و مابقی در سطح شهر ایلام فعال هستند.

وی با بیان این‌که تاکنون ۷ هزار و ۱۹۰ نفر برای حضور در مراسم اعتکاف ثبت‌نام کرده‌اند، اظهار کرد: البته آمار نهایی امروز هنوز در دست نیست و ممکن است این تعداد افزایش یابد.

مسئول اعتکاف شهرستان ایلام ادامه داد: آمار‌ها نشان می‌دهد که بخش عمده‌ای از ثبت‌نام‌کنندگان را دانش‌آموزان و نسل جوان تشکیل می‌دهند که استقبال خوبی از این مراسم داشته‌اند.

وی اضافه کرد: در شهر ایلام، ۸ مسجد به‌صورت ویژه میزبان دانش‌آموزان هستند که از این تعداد، ۵ مسجد به دانش‌آموزان دختر و ۳ مسجد به دانش‌آموزان پسر اختصاص یافته است.