مرز شلمچه این روز ها به گذرگاه زائران امیر المومنین از سراسر کشور تبدیل شده است.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما آبادان؛ در آستانه سالروز میلاد امیر المومنین امام علی ع مرز شلمچه میزبان زائران نجف اشرف از سراسر کشور است.

مرز شلمچه در آستانه سالروز میلاد با سعادت امیر المومنین امام علی (علیه السلام)، به گذرگاه زائران پرشور حرم مولای متقیان تبدیل شده است.

دلدادگان اهل بیت (علیهم السلام) از جای جای ایران، از طریق مرز شلمچه راهی عراق و نجف اشرف می‌شوند.

گزارش مریم مطرق آبادانی، خبرنگار صدا و سیمای آبادان از مرز شلمچه