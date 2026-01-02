

به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما، برنامه مسابقات به این شرح است:

* شنبه ۱۳ دی:

آستون ویلا - ناتینگام فارست

برایتون - برنلی

وولورهمپتون - وستهام یونایتد

بورنموث - آرسنال

* یک شنبه ۱۴ دی:

لیدزیونایتد - منچستریونایتد

اورتون - برنتفورد

فولام - لیورپول

نیوکاسل یونایتد - کریستال پالاس

تاتنهام - ساندرلند

منچسترسیتی - چلسی

- در جدول تیم آرسنال با ۴۵ امتیاز در صدر است و تیم‌های منچسترسیتی با ۴۱، آستون ویلا با ۳۹، لیورپول با ۳۳ و چلسی و منچستریونایتد با ۳۰ امتیاز دوم تا ششم هستند.