هفته بیستم فوتبال لیگ برتر انگلیس شنبه آغاز میشود.
به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما، برنامه مسابقات به این شرح است:
* شنبه ۱۳ دی:
آستون ویلا - ناتینگام فارست
برایتون - برنلی
وولورهمپتون - وستهام یونایتد
بورنموث - آرسنال
* یک شنبه ۱۴ دی:
لیدزیونایتد - منچستریونایتد
اورتون - برنتفورد
فولام - لیورپول
نیوکاسل یونایتد - کریستال پالاس
تاتنهام - ساندرلند
منچسترسیتی - چلسی
- در جدول تیم آرسنال با ۴۵ امتیاز در صدر است و تیمهای منچسترسیتی با ۴۱، آستون ویلا با ۳۹، لیورپول با ۳۳ و چلسی و منچستریونایتد با ۳۰ امتیاز دوم تا ششم هستند.