به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان زنجان؛ اقلام اساسی طرح کالابرگ الکترونیک دارای ۱۱ قلم در گروه خواروبار شامل برنج، روغن، ماکارونی، حبوبات، قند و شکر، گروه لبنیات شیر، ماست و پنیر و گروه پروتئینی شامل گوشت قرمز، گوشت سفید (مرغ، بوقلمون، ماهی و میگو) است.

اقلام در نظر گرفته در طرح ارتقا امنیت غذایی کودکان دارای سوءتغذیه ۵ تا ۵۹ ماه نیز شامل ۱۱ قلم کالای اساسی به اضافه گروه میوه و سبزیجات و البته مغزی‌جات شامل آجیل و خرما است.

مشمولان طرح کالابرگ در ۳ گروه تعریف شده، می‌توانند مانده اعتبار کالابرگ خود را از طریق برنامه کاربردی شمیم، بازوی کالابرگ در پیام‌رسان بله و کد دستوری # ۱۴۶۳*۵۰۰* مطلع شوند.