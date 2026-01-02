در چارچوب هفته یازدهم لیگ دسته اول فوتسال بزرگسالان کشور، تیم دلسوختگان اهل‌بیت قم، اتحاد سرخس را با نتیجه قاطع ۴ بر صفر شکست داد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما؛ مرکز قم، در این دیدار که در سالن شهید رامون سرخس با نمایشی مقتدرانه برگزار شد، علیرضا وفایی با به ثمر رساندن دو گل، محمد عالی و محسن سابقی هر کدام یک بار برای دلسوختگان قم گلزنی کردند. همچنین علیرضا روحانی‌پور، مجتبی نعمتی و محمدجواد نوروزی پاس‌های گل این مسابقه را به نام خود ثبت کردند.

با این پیروزی ارزشمند، دلسوختگان اهل‌بیت قم با کسب ۲۴ امتیاز، جایگاه خود را در صدر جدول لیگ دسته اول تثبیت کرد.