نجف اشرف در شب میلاد باسعادت امیرالمؤمنین علی علیهالسلام، صحنه حضور گسترده زائران و دوستداران ولایت از نقاط مختلف جهان اسلام بود.
به گزارش سرویس بین الملل خبرگزاری صدا و سیما از بغداد نجف اشرف در شب میلاد باسعادت امیرالمؤمنین علی علیهالسلام، صحنه حضور گسترده زائران و دوستداران ولایت از نقاط مختلف جهان اسلام بود. زائران با حضور در جوار بارگاه نورانی حضرت علی (ع)، این عید بزرگ را جشن گرفتند و به پیروان ولایت تبریک گفتند. جشن و سرور تنها به حرم مطهر محدود نماند و در ورودی منطقه قدیمی نجف نیز هزاران عاشق اهلبیت گرد هم آمدند. حاضران در کنار نماد ولایت حضرت علی علیهالسلام، معروف به «یعسوبالدین»، ارادت خود را به مولای متقیان ابراز کردند.