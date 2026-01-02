پخش زنده
با خروج سامانه بارشی از آذربایجان غربی و شمالی شدن جریانات در منطقه؛ کاهش محسوس دما در استان پیش بینی میشود.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما آذربایجان غربی؛ براساس بررسی آخرین نقشههای هواشناسی و با توجه به هشدارهای صادر شده تا اواخر وقت امشب شاهد ادامه فعالیت سامانه بارشی به شکل بارش متناوب برف و باران و وزش باد (در نواحی جنوبی نسبتا شدید) در استان خواهیم بود.
شدت بارشها در مناطق جنوب غربی استان پیش بینی میشود.
در زمان فعالیت موج بارشی لغزندگی و آبگرفتگی معابر، یخزدگی، کولاک برف، کاهش دید و اخلال در ترددهای جادهای محتمل خواهد بود.
از روز شنبه تا پایان هفته آتی شرایط پایداری در استان حاکم خواهد شد.
همچنین از امشب و با خروج سامانه بارشی و شمالی شدن جریانات در منطقه کاهش محسوس دما در استان اتفاق خواهد افتاد.