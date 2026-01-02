به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز آذربایجان شرقی، رسول اسلامی به دلیل تداوم بارش‌ها در محور‌های مواصلاتی این شهرستان و لغزنده بودن سطح جاده‌ها با وجود برف‌روبی و نمک‌پاشی همچنان تردد بدون زنجیر چرخ در محور‌های مواصلاتی اهر امکان پذیر نیست.

وی اظهار کرد: با توجه به بارش برف که از ظهر امروز جمعه ۱۲ دی ماه آغاز شده و در ادامه با کولاک شدید همراه است لذا در همه راه‌های حوزه استحفاظی شهرستان اهر، عملیات برف‌روبی و نمک‌پاشی به همّت همکاران راهداری برای تسهیل عبور و مرور انجام شده است، اما به دلیل شدت کولاک، نمک‌پاشی و برف‌روبی جوابگو نیست.

رسول اسلامی از همشهریان و همه رانندگانی که در محور‌های مواصلاتی شهرستان اهر، خصوصاً گردنه‌های سامبران و گویجه بل تردد می‌کنند در خواست کرد به علت وجود برودت هوا و کولاک شدید جهت جلوگیری از هرگونه انسداد و حوادث ناگوار، خودروی خود را به زنجیر چرخ و تجهیزات گرمایشی تجهیز و با سرعت مطمئنه حرکت کنند.