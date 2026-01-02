به گزارش خبرگزاری صداوسیما؛ دکتر خورشید وسکویی مدیرکل دفتر ارتقای سلامت معاونت پرستاری وزارت بهداشت با اشاره به اینکه در پرونده بیمار اوراق پرستاری حدود هفت برگ اصلی تعریف شده است، گفت: سه برگ مربوط به ارزیابی اولیه بیمار در بخش‌های بزرگسال، اطفال، یک برگ کنترل علائم حیاتی، یک برگ ثبت جذب و دفع مایعات، یک برگ تحویل بیمار در اتاق عمل است که اسناد فنی تمامی این اوراق توسط همکاران تکمیل شده و مسیر‌های قانونی آن طی شده و برگه گزارش پرستاری در مرحله نهایی شدن است.

وی با بیان اینکه یکی از چالش‌های اصلی، موضوع امضای دیجیتال بوده است، تصریح کرد: با پیگیری‌های مستمر با مراجع قانونی، این موضوع نیز حل شده و امضای دیجیتال به عنوان بخشی از مراحل الکترونیک‌سازی اوراق پرستاری عملیاتی شده است.

به گفته مدیرکل دفتر ارتقای سلامت معاونت پرستاری، این طرح هم‌اکنون به صورت آزمایشی در سه دانشگاه علوم پزشکی در حال اجرا است و برای ثبت گزارش نویسی برای بیمار، متناسب با حداکثر تعداد پرستاران فعال در شیفت صبح هر بخش، تبلت‌هایی در نظر گرفته شده و امضای دیجیتال برای پرستاران تعریف شده است.

وسکویی همچنین از پیش‌بینی امضای دوگانه در سامانه خبر داد و گفت: در مواردی مانند دارو‌های پرخطر یا اقداماتی که نیازمند پرستار مجری و پرستار شاهد است، امضای دوگانه در سامانه طراحی و عملیاتی شده است.

دکتر وسکویی با تأکید بر لزوم استناد تمامی ثبت‌ها به اسناد رسمی و معتبر وزارت بهداشت افزود: در حوزه تشخیص‌های پرستاری، از طبقه‌بندی ناندا به عنوان سند معتبر استفاده شده و اقدامات لازم برای بومی‌سازی و تکمیل برخی تشخیص‌ها که در اجرای پایلوت مورد نیاز بوده، در حال نهایی شدن است.

مدیرکل دفتر ارتقای سلامت معاونت پرستاری وزارت بهداشت، ابراز امیدواری کرد؛ با تکمیل اسناد فنی اوراق پزشکی و اتصال آنها به اوراق پرستاری، زمینه تصمیم‌گیری‌های دقیق‌تر و یکپارچه‌تر در نظام سلامت فراهم شود.