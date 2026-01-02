معاون تولیدات دامی جهاد کشاورزی آذربایجان غربی از اجرای طرح‌های دامپروری با هدف بهبود ژنتیکی دام‌ها، افزایش بهره‌وری تولید و کاهش وابستگی به واردات خوراک دام خبرداد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما آذربایجان غربی؛ معاون بهبود تولیدات دامی سازمان جهاد کشاورزی آذربایجان غربی از اجرای مجموعه‌ای از طرح‌های توسعه‌ای در حوزه دامپروری استان خبر داد و گفت: این طرح‌ها با هدف بهبود ژنتیکی دام‌ها، افزایش بهره‌وری تولید و کاهش وابستگی به واردات خوراک دام در حال اجراست.

پرویز بستانجی با اشاره به پروژه‌های ارتقای راندمان تولیدمثل در دام سبک، اصلاح نژاد گاو دو منظوره «سمینتال»، توسعه و پشتیبانی گاومیش و حفاظت از منابع ژنتیکی استان افزود: این طرح‌ها با اعتباری بالغ بر ۱۶ هزار و ۶۱۶ میلیون ریال در سال ۱۴۰۳ و ادامه آن در سال ۱۴۰۴ در حال اجرا بوده و زمینه‌ساز ارتقای ظرفیت تولیدات دامی و تقویت امنیت غذایی خواهد شد.

معاون بهبود تولیدات دامی سازمان جهاد کشاورزی آذربایجان غربی، همچنین از اجرای پروژه استفاده بهینه از بقایای محصولات کشاورزی در قالب سیلاژ پایه و خوراک کامل خبر داد و گفت: این طرح با هدف تولید خوراک ارزان‌قیمت، صرفه‌جویی در منابع علوفه‌ای و افزایش درآمد دامداران با اختصاص یارانه ۳۰ درصدی در حال اجراست که تاکنون ۸ هزار میلیون ریال اعتبار برای آن طی دو سال اخیر تخصیص یافته است.

وی ادامه داد: در همین راستا، توسعه کارخانه خوراک دام توسط یک شرکت دانش‌بنیان نیز طی سال گذشته انجام شد که ظرفیت تولید خوراک کامل سیلاژی را از ۳۰ تن به ۷۰۰ تن در سال ۱۴۰۲ افزایش داده و پیش‌بینی می‌شود تا پایان سال جاری تولید سالانه پنج هزار تن خوراک کامل سیلاژی محقق شود.

بستانچی همچنین به اجرای طرح رشد تولید در واحد‌های روستایی و عشایری وبهبود راندمان درتولیدات دامی اشاره کرد و افزود: این طرح با هدف افزایش تولید گوشت قرمز و تقویت امنیت غذایی کشور اجرا می‌شود و برای آن ۴۰ میلیارد تومان اعتبار بلاعوض از محل ستاد اجرایی فرمان حضرت امام (ره) به صورت استانی و ۱۵ هزارمیلیارد ریال تسهیلات بانکی به صورت متمرکز برای خرید علوفه و بهسازی و نوسازی جایگاه‌های دامی اختصاص یافته است.