مسابقات پنج وزن دوم رقابتهای کشتی فرنگی جوانان قهرمانی کشور جمعه ۱۲ دی ماه در سالن ورزشی فنون نفت شهر اهواز استان خوزستان پیگیری شد.
به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما، دیدارهای فینال پنج وزن دوم برگزار شد که نتایج آن به شرح زیراست:
۶۰ کیلوگرم:
سید امیررضا نقیبی (اصفهان) ۶ ضربه فنی _ محمد حسین مشهدی زاده (سهمیه خوزستان) صفر
۶۷ کیلوگرم:
محمدرضا غلامی (فارس) ۴_ ایلیا علیخانی (سهمیه فارس) ۷،
۷۷ کیلوگرم:
محمد مرادی (تهران) ۷ _ رضا بیرانوند (توابع تهران) ۵،
۸۷ کیلوگرم:
محمد مهدی درخشان (فارس) ۴ برنده _ حسین صالحی (سهمیه خوزستان) ۴،
۱۳۰ کیلوگرم:
امیرحسین عبدولی (خوزستان) ۵ _ محمد کریمی اصل (آذربایجان شرقی) صفر