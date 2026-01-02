

به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما، دیدار‌های فینال پنج وزن دوم برگزار شد که نتایج آن به شرح زیراست:

۶۰ کیلوگرم:

سید امیررضا نقیبی (اصفهان) ۶ ضربه فنی _ محمد حسین مشهدی زاده (سهمیه خوزستان) صفر

۶۷ کیلوگرم:

محمدرضا غلامی (فارس) ۴_ ایلیا علیخانی (سهمیه فارس) ۷،

۷۷ کیلوگرم:

محمد مرادی (تهران) ۷ _ رضا بیرانوند (توابع تهران) ۵،

۸۷ کیلوگرم:

محمد مهدی درخشان (فارس) ۴ برنده _ حسین صالحی (سهمیه خوزستان) ۴،

۱۳۰ کیلوگرم:

امیرحسین عبدولی (خوزستان) ۵ _ محمد کریمی اصل (آذربایجان شرقی) صفر