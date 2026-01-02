شهرستان زاوه

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مرکز خراسان رضوی، سالروز ولادت امام علی (ع) و سالروز شهادت سردار سلیمانی با حضور اقشار مردم در شهرستان زاوه برگزار شد.

بخش احمدآباد مشهد

مراسم ولادت حضرت امیرالمومنین علی (ع) و نیز ششمین سالگرد شهادت سردار دلها، حاج قاسم سلیمانی در محل مصلی و چشمه امام رضا (ع) روستای ده سرخ بخش احمدآباد با حضور امام جمعه و مدیران بخش برگزار شد.

کدکن تربت حیدریه

همچنین در شب میلاد امام علی (ع)، به منظور پاسداشت یاد «پدران آسمانی»، مسابقات مچ‌اندازی در کدکن تربت حیدریه برگزار شد که با استقبال گسترده ورزشکاران همراه بود.

رئیس اداره ورزش و جوانان شهرستان تربت حیدریه گفت: این مسابقات برای نخستین بار با حضور بیش از ۶۰ نفر از ورزشکاران و علاقه‌مندان از شهر کدکن و روستا‌های تابعه و داوران هیئت مچ اندازی مشهد در چندین رده وزنی متفاوت برگزار شد تا فرصتی منصفانه و رقابتی سالم برای تمامی شرکت‌کنندگان فراهم آید.

مجید رضایی افزود: این رقابت‌ها در فضایی پرشور و دوستانه در محل سالن ورزشی شهید برونسی کدکن برگزار و در پایان، به قهرمانان هر رده وزنی در دو بخش نوجوانان و جوانان، جوایز و لوح تقدیر اهدا شد.