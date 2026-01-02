به گزارش خبرگزاری صداوسیمای مرکز کرمان رئیس ترافیک شهری پلیس راهور فراجا، با حضور در استان کرمان، ضمن بازدید از طرح ترافیکی و محل استقرار تیم‌های پلیس راهنمایی و رانندگی در مسیر‌های منتهی به مزار مطهر شهید "حاج قاسم سلیمانی"، از کارکنان پر تلاش این پلیس قدردانی کرد.

سرهنگ "شکیبایی" ضمن بازدید از تمامی موقعیت‌ها و مکان‌های استقرار تیم‌های پلیس راهور، اجرای مطلوب و اطلاع رسانی وسیع طرح‌های ترافیکی آیین با شکوه هفته مقاومت را زمینه ساز حضور پرشور شهروندان، مهمانان و زوار مرقد مطهر سردار دل‌ها برشمرد و از مسولان و کارشناسان پلیس راهور استان کرمان خواست گزارش تحلیلی این طرح همراه با میزان موفقیت و نقاط قوت و پیش نیاز‌های ترافیکی لازم را به پلیس راهور فراجا منعکس نمایند.