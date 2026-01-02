پخش زنده
امروز: -
رئیس ترافیک شهری پلیس راهور فراجا از طرحهای ترافیکی مراسم بزرگداشت سردار دلها تقدیر کرد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیمای مرکز کرمان رئیس ترافیک شهری پلیس راهور فراجا، با حضور در استان کرمان، ضمن بازدید از طرح ترافیکی و محل استقرار تیمهای پلیس راهنمایی و رانندگی در مسیرهای منتهی به مزار مطهر شهید "حاج قاسم سلیمانی"، از کارکنان پر تلاش این پلیس قدردانی کرد.
سرهنگ "شکیبایی" ضمن بازدید از تمامی موقعیتها و مکانهای استقرار تیمهای پلیس راهور، اجرای مطلوب و اطلاع رسانی وسیع طرحهای ترافیکی آیین با شکوه هفته مقاومت را زمینه ساز حضور پرشور شهروندان، مهمانان و زوار مرقد مطهر سردار دلها برشمرد و از مسولان و کارشناسان پلیس راهور استان کرمان خواست گزارش تحلیلی این طرح همراه با میزان موفقیت و نقاط قوت و پیش نیازهای ترافیکی لازم را به پلیس راهور فراجا منعکس نمایند.