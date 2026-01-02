ائمه جمعه شهر‌های مختلف استان یزد بر جدیت مسئولان برای حل مسائل اقتصادی و کنترل نوسانات تاکید کردند و گفتند باید تلاش شود تا دشمن نتواند از فشار‌های معیشتی سوءاستفاده کرده و مردم را به نارضایتی و آشوب دعوت کند.

مطالبات اقتصادی مردم به‌حق است، اما نباید بهانه‌ای برای ناامن‌سازی شود

امام جمعه شهرستان بافق همزمان با ولادت حضرت علی (ع) و روز پدر، در سخنانی به تبیین حقوق پدران، ضرورت حفظ جایگاه خانواده، اهمیت اعتکاف، تأمین امنیت و معیشت کارگران به‌ویژه کارگران معدن کوشک و حفظ اتحاد ملی پرداخت.

حجت‌الاسلام حسینی با اشاره به وضعیت کارگران، به‌ویژه کارگران معدن کوشک، تأکید کرد: امنیت محیط کار، به‌خصوص در معادن، باید در اولویت قرار گیرد و هرگونه کوتاهی در این زمینه باید با برخورد جدی مسئولان مواجه شود.

امام جمعه هرات هم با تأکید بر نقش خانواده در تربیت فرزندان، هوشیاری مردم در برابر توطئه‌های دشمن، حل مشکلات معیشتی و پاسداشت یاد بزرگان انقلاب و مقاومت را از اولویت‌های امروز جامعه دانست. مراقبت از دوستی‌ها و سبک زندگی فرزندان، مهم‌ترین وظیفه خانواده‌هاست.

حجت‌الاسلام رضازاده با هشدار نسبت به فتنه‌انگیزی دشمنان نظام اسلامی گفت: دشمن به‌دنبال ناامن‌سازی کشور و تکرار تجربه‌های تلخ منطقه است، اما مردم آگاه، نیرو‌های امنیتی، سپاه، ارتش، نیروی انتظامی و دستگاه‌های اطلاعاتی اجازه تحقق این توطئه‌ها را نخواهند داد.

امام جمعه زارچ در خطبه‌های نماز جمعه این هفته، با توصیه نمازگزاران به تقوای الهی، در آستانه ولادت باسعادت امیرالمؤمنین علی‌بن‌ابی‌طالب (ع) به تبیین جایگاه معرفتی و شخصیتی آن حضرت پرداخت.

حجت الاسلام طباطبایی با گرامیداشت یاد و خاطره مرحوم آیت‌الله مصباح یزدی و شهید سپهبد حاج قاسم سلیمانی، آنان را الگو‌هایی معاصر از مکتب امیرالمؤمنین (ع) دانست و تصریح کرد: این دو شخصیت بزرگ، هر یک در عرصه علم، بصیرت و جهاد، مدافع اسلام، ولایت و امنیت امت اسلامی بودند.

امام جمعه موقت میبد با اشاره به پرتاب همزمان سه ماهواره ایرانی پایا، ظفر و کوثر گفت: این یک موفقیت بسیار بزرگ علمی برای کشور است یعنی در شرایطی که کشور ما دچار سخت‌ترین تحریم‌های ظالمانه است جوانان و دانشمندان ما به این موفقیت دست پیدا کردند.

حجت الاسلام حسنی دربخش دیگر از سخنان خود با اشاره به برخی اعتراضات در گوشه و کنار استان‌ها گفت: اعتراض از سوی اصناف و گروه‌ها و دانشگاهیان اشکال ندارد؛ ولی مردم توجه دارند که اعتراض غیر از آشوب و فتنه گری است.

امام جمعه بهاباد از مردم، خیرین و دست‌اندرکاران مساجد برای فراهم‌سازی مقدمات اعتکاف قدردانی کرد و بر برگزاری اعتکافی باکیفیت در سطح شهر تأکید داشت.

حجت‌الاسلام ابراهیمی با بیان اینکه دشمن به‌دنبال سوءاستفاده از اعتراضات برای ایجاد ناامنی و ناامیدی است، گفت: پیشرفت‌های علمی و دفاعی کشور، از جمله توان موشکی و فضایی، مایه اقتدار جمهوری اسلامی ایران و عامل نگرانی دشمنان است.

امام جمعه مهریز ایام اعتکاف پیش‌رو را فرصتی معنوی و تربیتی برای جامعه برشمرد و گفت: اعتکاف یکی از اسرارآمیزترین عبادات است و بهترین فرصت برای سبکبالی و خودسازی روحی است. تا امروز حدود ۳۵ هزار نفر در استان یزد برای شرکت در اعتکاف ثبت‌نام کرده‌اند که بخش عمده‌ای از آنان نوجوانان و جوانان هستند؛ اینها همان رویش‌های انقلابند.

حجت‌الاسلام محی‌الدینی، همچنین به سالروز شهادت سردار دل‌ها، حاج قاسم سلیمانی، اشاره و تصریح کرد: این شهید والامقام نماد شجاعت، اخلاص و مجاهدت در راه وطن و امنیت ملی بود و مکتب او الهام‌بخش نسل امروز است.

امام جمعه اردکان در خطبه‌های نماز جمعه این هفته در خصوص به وضعیت کشور با اشاره به پیام مقام معظم رهبری به انجمن‌های اسلامی دانشجویان در اروپا گفت: پیام رهبری به انجمن‌های اسلامی دانشجویان اروپا یک سند راهبری است؛ که ابتدا به شکست آمریکا و رژیم صهیونیستی در جنگ اخیر با تلاش جوانان ایرانی اشاره می‌کند و سپس تبیین می‌کند که مساله هسته‌ای و و دیگر مسائل بهانه است و مساله اصلی ایستادن جمهوری اسلامی در مقابل نظم ناعادلانه جهان است.

حجت الاسلام شاکر در ادامه به ثبت اردکان به عنوان شهر ملی کاربافی اشاره کرد و گفت: کار بافی در قدیم در اردکان مرسوم بوده است و حالا پس از چند سال تلاش مسئولین اردکان به عنوان شهر ملی کاربافی ثبت مالی شده است که جا دارد به همه مردم تبریک گفته و از مسئولین تقدیر کنیم.