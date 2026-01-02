به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز آذربایجان شرقی، علی قربانی در بازدید از چند روستای شهرستان شبستر افزود: بر اساس تفاهم نامه منعقد شده با بانک‌های عامل درصورت ارائه طرح‌های درآمدزایی از سوی دهیاری‌ها، تا پنج برابر تفریغ بودجه از بانک‌ها تسهیلات کم بهره دریافت می‌کنند.

قربانی همچنین از جذب نیرو در دهیاری‌ها خبر داد و گفت: این جذب صرفاً از طریق آزمون و در چارچوب ضوابط قانونی انجام می‌شود و حداقل ۲ هزار نیرو در مرحله نخست به‌کارگیری خواهند شد.

وی با اشاره به اصلاح آیین‌نامه‌های مالی و معاملاتی دهیاری‌ها گفت: این اقدام با هدف، شفافیت، تسهیل کار و جلوگیری از ایجاد بن‌بست‌های نظارتی است تا دهیاران بتوانند در چارچوب قانون، پاسخگوی نیاز‌های واقعی روستا باشند

طاهری نماینده مردم شهرستان شبستر در مجلس شورای اسلامی هم بر ضرورت توجه به مشکلات روستا‌های این شهرستان تاکید کرد و گفت: اکثر روستا‌های این شهرستان با مشکلات زیر ساختی مواجه هستند و انتظار می‌رود این نیاز‌ها مرتفع شود.

احمد زاده فرماندار شهرستان شبستر هم بر ضرورت بازنگری در قانون دهیاری‌ها تاکید کرد و گفت: دهیاری‌ها با برخی مشکلات و موانع قانونی رو‌به‌رو هستند و در راستای توانمند سازی و حمایت از دهیاری‌ها باید قوانین دهیاری‌ها بازنگری شود.