در جمعه این هفته، ائمه جمعه استان تهران با اشاره به ضرورت شنیده شدن صدای معترضان واقعی، بر برخورد قاطع با اغتشاشگران حرفه‌ای تأکید کردند و همزمان سالروز ولادت امیرالمؤمنین علی علیه‌السلام را گرامی داشتند.

خبرگزاری صدا و سیما، در خطبه‌های این هفته، ائمه جمعه استان تهران با تأکید بر اهمیت حفظ امنیت و آرامش جامعه، اعلام کردند که اعتراض‌های واقعی مردم باید شنیده و پاسخ مناسب داده شود، اما هرگونه اغتشاش و اقدام علیه امنیت عمومی با برخورد قانونی و قاطع مواجه خواهد شد.

همچنین ایشان با گرامیداشت سالروز ولادت حضرت امیرالمؤمنین علی علیه‌السلام، بر الگوبرداری از منش و معرفت آن بزرگوار در هدایت جامعه و طی مسیر صلاح و عدالت تأکید کردند.