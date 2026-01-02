ائمه جمعه استان تهران:
صدای معترضان شنیده شود و با اغتشاشگران برخورد قاطع صورت گیرد
در جمعه این هفته، ائمه جمعه استان تهران با اشاره به ضرورت شنیده شدن صدای معترضان واقعی، بر برخورد قاطع با اغتشاشگران حرفهای تأکید کردند و همزمان سالروز ولادت امیرالمؤمنین علی علیهالسلام را گرامی داشتند.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما،
در خطبههای این هفته، ائمه جمعه استان تهران با تأکید بر اهمیت حفظ امنیت و آرامش جامعه، اعلام کردند که اعتراضهای واقعی مردم باید شنیده و پاسخ مناسب داده شود، اما هرگونه اغتشاش و اقدام علیه امنیت عمومی با برخورد قانونی و قاطع مواجه خواهد شد.
همچنین ایشان با گرامیداشت سالروز ولادت حضرت امیرالمؤمنین علی علیهالسلام، بر الگوبرداری از منش و معرفت آن بزرگوار در هدایت جامعه و طی مسیر صلاح و عدالت تأکید کردند.