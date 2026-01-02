به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای خراسان شمالی، مسابقات کوراش قهرمانی امیدهای کشور با شرکت ۱۸۴ ورزشکار از ۲۱ استان، در سالن آزادی گرمه برگزار شد.

در هفت وزن این رقابت‌ها امین جلالی فرد و ابوالفضل عفتی از خراسان شمالی، حمیدرضا اسکندری، محسن صفری، امیررضا برات زاده و سعید نصرتی از خراسان رضوی و علیرضا سعادتی از استان مرکزی عناوین اول را کسب کردند.

نفرات اول تا سوم هر وزن به اردوی انتخابی تیم ملی کوراش امید راه یافتند.

در بخش تیمی هم پس از خراسان رضوی، تیم‌های خراسان شمالی و مرکزی قرار گرفتند.