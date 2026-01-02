پخش زنده
امروز: -
وضعیت عملکرد سیستمهای کنترلی، نحوه پایش آلایندهها و رعایت الزامات و استانداردهای زیستمحیطی در صنایع سیمان ارومیه بررسی و ارزیابی شد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما آذربایجان غربی؛ مدیرکل حفاظت محیط زیست آذربایجان غربی در این بازدید که با همراهی مختار خانی، رئیس اداره حفاظت محیط زیست ارومیه انجام شد، از بخشهای مختلف این واحد صنعتی تولیدکننده سیمان سفید و کلینکر بازدید و از نزدیک در جریان وضعیت زیستمحیطی، نحوه فعالیت تأسیسات و عملکرد تجهیزات کنترلی قرار گرفت.
حجت جباری با اشاره به اهمیت صنایع سیمانی از نظر میزان آلایندگی، بر لزوم بهرهبرداری صحیح و مستمر از تجهیزات کنترلی تأکید کرد و گفت: راهاندازی و نگهداری مؤثر تصفیهخانه فاضلاب و سیستم غبارگیر الکتروفیلتر مجهز به سامانه پایش آنلاین، نقش مهمی در کاهش اثرات زیستمحیطی اینگونه صنایع دارد.
در ادامه، وضعیت عملکرد سیستمهای کنترلی، نحوه پایش آلایندهها و رعایت الزامات و استانداردهای زیستمحیطی مورد بررسی قرار گرفت و بر ضرورت پایش مستمر، خوداظهاری دقیق و تعامل سازنده واحد صنعتی با اداره حفاظت محیط زیست تأکید شد.