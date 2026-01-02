پخش زنده
امروز: -
گروهها و سازمانهای مبارزه با نژادپرستی در انگلیس اعلام کردند شماری از مردم، در هراس از آزار در وسایل نقلیه عمومی انگلیس، از این سامانهها کمتر استفاده میکنند.
به گزارش سرویس بین الملل خبرگزاری صدا و سیما از لندن، گزارشهای رسمی منتشر شده در انگلیس نشان میدهد پلیس این کشور در سال گذشته میلادی، شمار بیش تری از جرایم ناشی از نفرت دینی و نژادی را دریافت کرده است.
براساس آمار پلیس انگلیس، جرایم ناشی از نفرت نژادی، به ویژه در اسکاتلند، در شمال انگلیس، و جرایم ناشی از نفرت دینی علیه مسلمانان، به ویژه در انگلیس و ولز، بیشتر گزارش شد.
روزنامه گاردین در این باره نوشت: در سامانههای حمل و نقل عمومی انگلیس، افزایش جرایم نژادی و دینی، که با مصرف نوشابههای الکلی همراه است، از ۲ هزار و ۸۲۷ مورد در سال ۲۰۲۰ میلادی، پارسال به ۳ هزار و ۲۵۸ مورد افزایش یافت.
براساس آمار منتشر شده پلیس انگلیس، در جرایم ناشی از نفرت دینی در این کشور، روند صعودی مشابهی از ۳۴۳ در ۲۰۱۹-۲۰۲۰ به ۴۱۹ در ۲۰۲۳-۲۴ مشاهده میشود.
بر اساس این گزارش موارد فراوانی از حملات گفتاری افراد سفیدپوست به غیرسفیدپوستان در وسایل نقلیه عمومی انگلیس در شبکههای اجتماعی دیده میشود. براساس این گزارش ها، سفیدپوستان انگلیسی به غیرسفیدپوستان میگویند "به کشور خودت باز گرد".
گاردین نوشت به علت پیگیری نشدن جرایم ناشی از نفرت دینی و نژادی، مجرمان در این کشور جسورتر شدهاند و در وسایل نقلیه عمومی، آشکار به ترویج نفرت دینی و نژادی مشغولند.
"آکیلا احمد" (Akeela Ahmed)، مدیر اجرایی مؤسسه مسلمانان بریتانیا به رسانههای انگلیس گفته این دادهها، بخشی از داستانهایی است که سازمان او در سرتاسر کشور دریافت میکند. وی از مقامات محلی، مسوولان حملونقل و نهادهای تامین ایمنی در سراسر انگلیس خواست تا "اقدام فوری و معنادار صورت دهند".
"آکیلا احمد" افزود:" به ویژه برای مسلمانان قابل مشاهده (مثلا زنان با حجاب)، طبقه بالای اتوبوس یا واگن قطار نیمه خالی میتواند همراه با رفتار تهدیدآمیز، توهین کلامی یا حتی حمله خشونت آمیز صرفاً به خاطر ایمانشان باشد".
مدیر اجرایی مؤسسه مسلمانان بریتانیا میگوید بسیاری از مسلمانان در این کشور اکنون احساس میکنند باید در هر گفتار، و یا کردارشان، بیشتر دقت کنند، زیرا ممکن است سوء تعبیر، ضبط و علیه آنان استفاده شود. وی تاکیده است هشداردهندهترین مورد از جرایم ناشی از نفرت علیه مسلمانان انگلیس این است که تعداد قابل توجهی از این آزارهای فیزیکی و لفظی، کودکان مسلمان را که به مدرسه رفت و آمد میکنند، هدف قرار میدهد، زیرا نبود پوشش دوربین مدار بسته در اتوبوسها و در بسیاری از ایستگاهها باعث میشود که مجرمان معمولا از پاسخگویی فرار کنند.
روزنامه گاردین نوشت "کارول یانگ" (Carol Young)، معاون سازمان خیریه "کارزار برای برابری نژادی و حقوق" (Coalition for Racial Equality and Rights) در اسکاتلند میگوید جنایات ناشی از نفرت نژادپرستانه در انگلیس، کمتر گزارش شده و ارقام منتشر شده، احتمالاً نوک کوه یخ است. وی میافزاید:" ما میدانیم که همه مردم در استفاده از وسایل نقلیه عمومی، ممکن است احساس امنیت نکنند و شماری از افراد ممکن است از این وسایل اجتناب کنند یا استفاده خود را به ساعات خاصی از روز محدود کنند. "
پیشتر نهاد ناظر بر مساجد انگلیس اعلام کرد تقریبا نود درصد مساجد در انگلیس به نوعی حمله و اقدامات نژاد پرستانه و اسلام ستیزانه را تجربه کردهاند که شکستن شیشه ها، وارد آوردن خسارت به مساجد، شعار نویسی، و انداختن کله خوک برابر مساجد یا آویزان کردن آن روی در مساجد از جمله آنهاست.
سال گذشته نیز هنگامیکه پیر مرد مسلمان پس از اقامه نماز صبح به خانه بر میگشت ریش بلند این مرد کهنسال به دست یک نژاد پرست به آتش کشیده شد و این مرد مسلمان با سوختگی شدید به بیمارستان منتقل شد.
حتی برخی قبرستانهای مسلمانان هم در این کشور از رفتارهای نژاد پرستانه در امان نماند و سنگ مزار برخی از مسلمانان متوفی شکسته یا روی آن شعار نویسی شد؛ و در تابستان سال گذشته اموال برخی فروشگاههای مسلمانان غارت شد و منازل و خودروهای آنان هدف حمله نژاد پرستانه قرار گرفت.
ناظران اجتماعی، نژاد پرستی و اسلام هراسی آشکار در رسانهها و در میان سیاستمداران را از جمله عوامل افزایش پر شتاب اینگونه هنجار شکنیها در جامعه انگلیس میدانند.