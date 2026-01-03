به گزارش خبرگزاری صدا و سیما استان همدان، معاون سوادآموزی آموزش و پرورش استان همدان گفت: اکنون ۳۲ پایگاه سوادآموزی با ۹۶ کلاس درس در ۲۰ منطقه شهری، روستایی و حاشیه‌ای استان راه‌اندازی شده‌اند.

منوچهر توسلی کیا افزود: این پایگاه‌ها آموزش ۵۴۰ سوادآموز در سه بخش مختلف شامل «سواد»، «انتقال» و «تثبیت و تحکیم سوادآموزی» در رده سنی ۱۰ تا ۶۰ ساله را پوشش می‌دهند.

او تاکید کرد: میانگین نرخ رشد باسوادی در کشور از ابتدای تشکیل نهضت سوادآموزی ۹۸ درصد است، نرخ باسوادی در استان بر اساس اطلاعات و آماری که سازمان سواد آموزش کشور در رده سنی ۱۰ تا ۶۰ سال (جامعه هدف) هم اکنون ۹۸.۵ درصد برآورد شده که از میانگین کشوری بالاتر است.

معاون سوادآموزی آموزش و پرورش استان تصریح کرد: ماموریت ما فراتر از سواد پایه است، در کنار آموزش خواندن و نوشتن، مهارت‌های زندگی و مهارت‌های شغلی مانند خیاطی، گلدوزی، چرم‌دوزی، پرورش گیاهان زینتی و آپارتمانی، قارچ و همچنین کارگاه‌های رایانه (ICDL) و آموزش عملی نماز برگزار می‌شود، دوره ویژه «نماز کلید بهشت» نیز در این پایگاه‌ها آموزش داده می‌شود تا افراد توانمند و کارآمد تربیت شوند.

توسلی کیا گفت: آموزش کار با رایانه، گوشی‌های اندرویدی، عابر بانک و دستگاه‌های پوز در برنامه هست و حتی پس از پایان دوره، گواهینامه مهارت کامپیوتر برای سوادآموزان صادر می‌شود.