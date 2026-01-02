به گزارش خبرگزاری صدا وسیمای مرکز مهاباد؛ هوای برخی شهر‌های استان از جمله مهاباد امروز بارانی بود، در سردشت هم حدود ۳۰ سانتیمتر برف بر زمین نشست.

در این بین راهداری از رانندگان خواسته، جوانب احتیاط را رعایت کنند و تجهیزات زمستانی همراه داشته باشند.

با تداوم فعالیت سامانه بارشی در آذربایجان‌غربی، بارش برف در شهر‌های اشنویه، پیرانشهر، سردشت و برخی دیگر از مناطق استان گزارش شد.

هواشناسی هم پیش بینی کرده از امشب با خروج تدریجی سامانه بارشی، دمای هوا در استان کاهش یابد.

سازمان هواشناسی آذربایجان‌غربی هم در خصوص لغزندگی جاده‌ها، کولاک برف، کاهش دید افقی و اختلال در تردد هشدار داده و از شهروندان خواسته جوانب احتیاط را رعایت کنند.

همزمان با سومین موج بارش متوسط تا شدید برف، ۴۲۰ دستگاه انواع ماشین‌آلات و ۸۵۰ نیروی راهداری در محور‌های ارتباطی استان مشغول خدمت‌رسانی بودند.

با این وجود راهداری آذربایجان‌غربی از هم استانی‌ها خواسته از انجام سفر‌های غیرضروری، به‌ویژه در محور‌های کوهستانی خودداری کنند و در صورت لزوم تجهیزات ایمنی و گرمایشی همراه داشته باشند.

سامانه ۱۴۱ راهداری شبانه روز آماده ارائه آخرین وضعیت جاده‌های استان به رانندگان است.