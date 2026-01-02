پیام فرمانده انتظامی استان لرستان به مناسبت ولادت حضرت علی علیه السلام
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان لرستان، متن پیام سردار محمدرضا هاشمیفر فرمانده انتظامی لرستان به مناسبت ولادت حضرت علی علیه السلام و روز پدر به شرح زیر است:
۱۳ رجب سرآغاز طلوع خورشید زندگی بزرگ مردی است که ولادتش در کعبه و شهادتش در مسجد و محراب بود، امام علی (ع) آغازگر امامت و مظهر عدالت و خداپرستی و تربیت یافته در مکتب نبوت است که با سلوک و گفتار و رفتار و منش خویش، دلهای تشنه حقیقت را از چشمه لایزال الهی سیراب ساخته است.
امام علی (ع) نماد عدالت و شجاعت، سمبل فداکاری و رشادت و یاور همیشگی حضرت محمد مصطفی (ص) در برافراشتن پرچم دین مبین اسلام و در عین حال پدری بزرگوار برای فرزندان آسمانی خود و همسری فداکار برای حضرت فاطمه زهرا (س) است که همگی، نمادها و نشانههای بزرگی برای ما هستند تا از اخلاق حسنه و شیوه متعالی زندگی حضرت درس بگیریم و در زندگی عادی خود جاری سازیم.
هرگاه همراهی عزت مندانه ایشان با حضرت محمد (ص) را به یاد میآوریم، آنگاه که ترویج دین خطرات و مخاطرات خود را داشت و نیز آن هنگام که اندیشههای متعالی ایشان در تبیین راهبردهای اساسی حکومت داری در نامه تاریخی ایشان به مالک اشتر را میخوانیم، رهبر و امیری را تصویر میکنیم که به راستی کائنات در برابر عظمت و شکوه بی مانندشان تعظیم کرده و به راستی هر فصل از زندگی پربارشان از شکل گیری دین، کانون خانواده، شجاعتشان در نبرد با دشمن، سکوتشان آنگاه که باید لب فرو میبست، قضاوتشان و راهبری امت و ... سرشار از پند و حکمت و معرفت است و امید است توفیق آن را داشته باشیم رهرو راستین آن حضرت باشیم.
امید است با استعانت از خداوند منان، جامعه اسلامی با سرلوحه قرار دادن منش و سیرت زندگانی امیرمومنان حضرت علی (ع) و ائمه اطهار (ع) در تمامی مراحل و ابعاد زندگی و در خدمتگزاری به محرومان و مستضعفان موفق و مؤید باشند.
اینجانب ۱۳ رجب، سالروز ولادت با سعادت مولود کعبه امیرالمومنین علی (ع) و روز پدر را به هم استانیهای ولایتمدار، همکاران خدوم و خانوادههای محترم آنان تبریک و تهنیت عرض میکنم.