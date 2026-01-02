پخش زنده
امروز: -
فرماندار و اعضای ستاد تنظیم بازار مریوان از فروشگاههای عرضه مواد غذایی و کالاهای اساسی بازدید کردند.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مرکز کردستان، در این بازدید میدانی، وضعیت تأمین، توزیع، ذخیرهسازی و نحوه قیمتگذاری کالاهای اساسی و همچنین نظارت بر بازار مورد بررسی قرار گرفت.
فرماندار مریوان در گفتوگو با واحدهای صنفی و شهروندان، بر لزوم نظارت مستمر و دقیق بر بازار تأکید کرد و خواستار برخورد قاطع و بدون اغماض دستگاههای نظارتی با هرگونه تخلف، گرانفروشی و احتکار شد.
نژاد جهانی با تأکید بر تأمین بهموقع و کافی کالاهای اساسی، اعلام کرد: هیچگونه کمبود کالای اساسی در سطح شهرستان وجود ندارد و دستگاههای اجرایی موظّفاند با هماهنگی کامل، شرایط دسترسی آسان و عادلانه شهروندان به اقلام ضروری را فراهم کنند.
وی همچنین خبر داد: در چند روز آینده ۷۰ تن برنج تنظیم بازار در سطح شهرستان توزیع خواهد شد تا بخشی از نیاز شهروندان تأمین و از افزایش قیمتها جلوگیری شود.
در پایان، اعضای ستاد تنظیم بازار، گزارشی از روند توزیع کالا، وضعیت ذخایر اقلام اساسی و اقدامات نظارتی انجامشده ارائه کردند.