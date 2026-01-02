پخش زنده
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما آذربایجان غربی؛ معاون برنامه ریزی و امور اقتصادی سازمان جهاد کشاورزی آذربایجان غربی از پرداخت ۲ هزار و ۳۹۳ میلیارد ریال تسهیلات تبصره ۱۸ به بهره برداران بخش کشاورزی استان در سال جاری خبر داد.
جمال امین عشایری اظهار کرد: در سال جاری تعدادی از طرحهای نیمه تمام بخش کشاورزی با دریافت ۲ هزار و ۳۹۳ میلیارد ریال تسهیلات از محل اعتبارات بند الف تبصره ۱۸ به بهره برداری رسیده و زمینه اشتغال ۲۷۱ نفر را فراهم کرده است.
وی افزود: ۸۰ طرح شامل طرحهای احداث گلخانه، صنایع تبدیلی و تکمیلی بخش کشاورزی، دام و طیور و سایر حوزههای مرتبط، از جمله طرحهایی هستند که در سال جاری با این تسهیلات در کلیه شهرستانها به بهره برداری رسیدند.
امین عشایری اضافه کرد: تسهیلات پرداختی در بخش سرمایهای با نرخ سود ۱۳ درصد و با بازپرداخت ۵ ساله شامل یک سال مشارکت در ساخت، یک سال تنفس و سه سال بازپرداخت و تسهیلات سرمایه در گردش نیز با نرخ سود ۱۸ درصد و بازپرداخت یک ساله به متقاضیان پرداخت شده است.
وی خاطرنشان کرد: به منظور حمایت از تولیدات فناورانه و دانش بنیان و ارتقای سطح بهره وری تولیدات، تسهیلات بند الف تبصره ۱۸ قانون بودجه ۱۴۰۲، با هدف کمک به تامین داخلی تجهیزات مورد نیاز، پیاده سازی طرحهای توسعهای اشتغال آفرین، تولیدبار اول و تکمیل زنجیره ارزش حوزههای مختلف، ابلاغ گردیده است.