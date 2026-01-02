یک پیروزی و یک شکست نمایندگان خراسان رضوی در فوتسال
نمایندگان خراسان رضوی در لیگ دسته اول فوتسال، یک پیروزی و یک شکست به دست آوردند.
تیم فوتسال بازرگانی دائم پناه مشهد در هفته یازدهم و دور برگشت مسابقات لیگ دسته اول، عصر جمعه در سالن ورزشی شهید بهشتی میزبان مقاومت تهران بود.
در نیمه نخست این مسابقه، متین محمدپور برای تیم میزبان و محمد متین افضلی برای تیم مهمان گلزنی کردند.
در نیمه دوم این بازی نیز قدرت بهادری و محمد پیکان، گلهای دوم و سوم تیم میزبان را به ثمر رساندند و عباس مهدی خانی، گل دوم تیم مهمان را وارد دروازه دائم پناه کرد.
در دیدار رفت این دو تیم، مقاومت تهران با نتیجه سه بر یک تیم دائم پناه را شکست داده بود.
تیم دائم پناه در هفته دوازدهم با قرعه استراحت روبهرو است و مقاومت تهران نیز با عمران بتن اکباتان همدان دیدار خواهد کرد.
شکست سنگین اتحاد سرخس
در دیگر دیدار امروز تیم اتحاد سرخس در شهر خود میزبان تیم هیئت دلسوختگان اهل بیت (ع) قم بود که چهار بر صفر شکست خورد.
گلهای تیم مهمان را علیرضا وفایی دو بار و محمد عالی و محسن سابقی هر کدام یک بار به ثمر رساندند.
در دیدار رفت این دو تیم که آبان ماه برگزار شد تیم دلسوختگان با نتیجه هفت بر یک مقابل تیم اتحاد به پیروزی رسید.
تیم دل سوختگان در دیدار بعدی روز ۱۹ دی ماه با سیمین کک شاهرود و تیم اتحاد سرخس با صنایع اردکان مسابقه خواهد داد.
مسابقات لیگ دسته اول فوتسال در سه گروه برگزار میشود که در گروه اول تیمهای مقاومت همدان، نفت امیدیه، شهروند ساری، وارو انرژی کردستان، تیپ ۳۷۷ نزاجا مشهد، استقلال تهران، ذوب آهن اصفهان و علقمه یزد حضور دارند.
در گروه دوم نیز تیمهای کلینیک ایرانیان قم، وفا شمس مشهد، پاریزه کردستان، آرمان زنجان، مقاومت البرز، پاس تهران، فولاد آلیاژی یزد و پاس بافق بازی میکنند.
در گروه سوم، تیمهای دائم پناه مشهد، صنایع اردکان، دلسوختگان قم، عمران بتن اکباتان همدان، مقاومت تهران، کسری گرمدره، سیمین کک شاهرود و اتحاد سرخس همگروه هستند.
مرحله نهایی با حضور هشت تیم در ۲ گروه چهار تیمی برگزار خواهد شد و تیمهای اول هر گروه به لیگ برتر صعود میکنند.