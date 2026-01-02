بمناسبت ششمین سالگرد شهادت سرداردلها، امروز طوایف ایل سلیمانی درکنارخانواده شهدای ایرانی حادثه تروریستی آمریکا در بغداد بر ادامه مقاومت و" راه شهیدان" تاکید کردند.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز کرمان ، نماینده ولی فقیه در استان و امام‌جمعه کرمان در ششمین گردهمایی طوایف ایل سلیمانی به مناسبت ششمین سالگرد شهادت سپهبد شهید حاج‌قاسم در قنات ملک رابرگفت: سبک زندگی ایلاتی و عشایری دو ویژگی دارد؛ یکی پاکی و دیگری سختی و از دل‌پاک و سختی‌ها انسان‌های بزرگی پدید می‌آید.

حجت‌الاسلام‌والمسلمین حسن علیدادی سلیمانی بیان کرد: پدر و مادر حاج‌قاسم شهرت به طهارت و پاکی شهرت دارندو هرکس در روستا می‌خواست حرف عدالت را درست بفهمد به پدر شهید سلیمانی مراجعه می‌کرد.

وی خاطرنشان کرد: شهید سلیمانی به معنی واقعی انقلابی و شاگرد تزار انقلاب بود و شهید سلیمانی انقلاب اسلامی را به دنیا صادر کرد.

بگفته امام جمعه کرمان: دفاع مقدس دانشگاهی است که فضیلت‌های اخلاقی در آن رشد می‌کرد و شهید سلیمانی در دانشگاه دفاع مقدس فرمانده بود.