به گزارش خبرگزاری صداوسیمای مرکز کرمان مدیرعامل شرکت آب منطقه‌ای کرمان از عملیات احداث پل جاده جایگزین بالادست سد شهیدان امیرتیموری در محور ارتباطی رابر–جیرفت بازدید کرد.

در این بازدید میدانی، روند پیشرفت عملیات اجرایی پل، وضعیت فنی پروژه و اقدامات انجام‌شده در راستای ایمن‌سازی مسیر و تسهیل تردد مورد بررسی قرار گرفت. این پل به‌منظور جایگزینی مسیر موجود و افزایش ضریب ایمنی عبور و مرور در محدوده بالادست سد در حال احداث است.

مدیرعامل شرکت آب منطقه‌ای کرمان در جریان این بازدید بر لزوم تسریع در اجرای پروژه، رعایت الزامات فنی و هماهنگی مستمر عوامل اجرایی با دستگاه‌های مرتبط تأکید کرد.

احداث پل جاده جایگزین بالادست سد شهیدان امیرتیموری نقش مؤثری در بهبود دسترسی، کاهش مخاطرات احتمالی و پشتیبانی از بهره‌برداری ایمن از سد خواهد داشت.