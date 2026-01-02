استاندار البرز در شرایط کنونی، تولید محتوای دقیق، امیدآفرین و آرامش‌بخش متناسب با نیاز‌ها و سلایق متنوع جامعه، یکی از مهم‌ترین وظایف مجموعه اطلاع‌رسانی استان و‌ خط مقدم مقابله با جنگ نرم است.

امیدآفرینی رسانه‌ای و انسجام اطلاع‌رسانی، خط مقدم مقابله با جنگ نرم است

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مرکز البرز، مجتبی عبداللهی در جلسه شورای اطلاع‌رسانی استان البرز که روز جمعه ۱۲ دی ماه ۱۴۰۴ برگزار شد، با تأکید بر اهمیت تولید محتوای هدفمند و اثرگذار، اظهار کرد: در شرایط کنونی، تولید محتوای دقیق، امیدآفرین و آرامش‌بخش متناسب با نیاز‌ها و سلایق متنوع جامعه، یکی از مهم‌ترین وظایف مجموعه اطلاع‌رسانی استان است.

او ایجاد اتاق رصد مشترک رسانه‌ای را اقدامی ضروری دانست و افزود: رصد مستمر فضای رسانه‌ای و مجازی و هماهنگی میان دستگاه‌ها، زمینه‌ساز تصمیم‌گیری به‌موقع و اقدامات هم‌افزا در مواجهه با فضاسازی‌های هدفمند دشمن خواهد بود.

استاندار البرز با اشاره به ضرورت رویکرد تهاجمی و فعال در جنگ نرم تصریح کرد: مقابله مؤثر با جریان‌های مخرب رسانه‌ای نیازمند اشراف کامل بر مسائل استان و کشور، دوری از سیاست‌زدگی و حرکت در چارچوب منافع عمومی و مصالح مردم است.

عبداللهی توجه به سواد رسانه‌ای را از اولویت‌های مهم استان برشمرد و گفت: ارتقای دانش رسانه‌ای جامعه، به‌ویژه نسل جوان، نقش تعیین‌کننده‌ای در افزایش قدرت تحلیل، کاهش آسیب‌های فضای مجازی و تقویت سرمایه اجتماعی دارد.

استاندار البرز همچنین با اعلام افتتاح پروژه پل بی‌صفر در روز سه‌شنبه با حضور خبرنگاران، از رسانه‌ها خواست با اطلاع‌رسانی دقیق، مردم را در جریان جزئیات این پروژه مهم که تأثیر بسزایی در کاهش ترافیک و آرامش مردم در سفر دارد، قرار دهند.

او در ادامه از اعمال محدودیت‌های ترافیکی در بزرگراه کرج–قزوین به‌منظور نصب عرشه پل بی‌۱۶ خبر داد و تأکید کرد: تمامی دستگاه‌های اجرایی موظف‌اند با همکاری رسانه‌ها، اطلاع‌رسانی گسترده و به‌موقع را در این خصوص انجام دهند چراکه این محدودیت مقطعی، سبب‌ساز باز شدن گره‌های کور ترافیک ملی در این محدوده خواهد شد و با بهره‌برداری از پروژه، شاهد تسهیل و تسریع در تردد‌ها خواهیم بود.

استاندار البرز در بخش دیگری از سخنان خود، از تلاش‌های رسانه‌های استان، صدا و سیما، خبرگزاری‌ها و رسانه‌های محلی در پوشش مناسب اقدامات دولت قدردانی کرد و گفت: اطلاع‌رسانی حرفه‌ای و مسئولانه رسانه‌ها نقش مهمی در افزایش اعتماد عمومی دارد.

او همچنین با تقدیر از منتقدان منصف افزود: نقد سازنده نه‌تنها تهدید نیست، بلکه فرصتی برای اصلاح، رشد و ارتقای عملکرد مدیران و دستگاه‌ها محسوب می‌شود.

استاندار البرز در پایان بر حمایت از فضای مجازی سالم و هدفمند تأکید کرد و گفت: حمایت از جوانان خلاق، فعالان رسانه‌ای و تولیدکنندگان محتوای فاخر، گامی مؤثر در ارتقای دانش، آگاهی و سواد رسانه‌ای جامعه خواهد بود.