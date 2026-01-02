نماینده مردم قم در مجلس شورای اسلامی گفت: باید بسیار با دقت و‌ هوشیار باشیم، وضعیت اسفناک اقتصادی باعث نشود که این قصور و کاستی ها به پای رهبری معظم انقلاب نوشته شود بلکه برعکس این مشکلات اقتصادی نتیجه گوش ندادن به منویات رهبری است.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما؛ مرکز قم، محمد منان رییسی امشب در سلسله برنامه های «۱۱شب۱۱مسجد» که به همت جمعیت حامیان انقلاب اسلامی استان قم در مسجد خاتم الانبیاء خیابان فراشاهی قم برگزار شد، در سخنانی با تبریک سالروز میلاد با سعادت امیرالمومنین علیه السلام گفت: این روزها سالگرد شهادت بزرگمردی به نام حاج قاسم سلیمانی است که حقیقتا در حق ملت ایران پدری کرده است و فردا سیزدهم دی ماه سالروز شهادت این بزرگ مرد است که این روزها جایشان خیلی خالی است.

وی افزود: امروزه شاهد مشکلات بزرگ اقتصادی در کشور هستیم، این مشکلات و معضلات از یک طرف به خاطر خیانت های برخی مسئولین و از یک طرف به خاطر سوءاستفاده یک عده خائن و سرمایه دار می باشد و تلاششان این است این مشکلات را به پای رهبری معظم انقلاب بنویسند.

دکتر منان رییسی ابراز داشت: همواره در طول تاریخ انقلاب اسلامی مردم از لحاظ بصیرت و آگاهی از مسئولین جلوتر بوده اند و مردم بصیر و ولایتمدار قم نیز در این عرصه پیشگام هستند.

وی ابراز داشت: باید بسیار با دقت و‌ هوشیار باشیم، وضعیت اسفناک اقتصادی باعث نشود که این قصور و کاستی ها به پای رهبری معظم انقلاب نوشته شود بلکه برعکس این مشکلات اقتصادی نتیجه گوش ندادن به منویات رهبری است.

این نماینده مجلس شورای اسلامی تاکید کرد: رهبری انقلاب اسلامی گفتند اقتصاد مقاومتی، اما مسئولین رفتند سراغ اقتصاد سرمایه داری و آنها را فربه تر کردند، رهبری معظم انقلاب گفتند نگاهتان به داخل باشد اما اینها حواسشان به خارج از کشور است، این بی انصافی است که این مشکلات به پای رهبری نوشته شود.

رییسی با اشاره به وضعیت دشوار سوریه و توطئه های آمریکا و اسراییل برای این کشور تاکید کرد: امروزه دشمن طمع کرده است بتواند به ملت ما ضربه بزند، باید هوشیار باشیم و از سرنوشت سوریه عبرت بگیریم، ببینیم دشمن با این کشور چه کرد، چگونه زیرساخت های آن را نابود کرد و جوی خون راه انداخت.

وی گفت: باید از مسئولین مطالبه کنیم، باید جریان غربگرا و نفوذی را رسوا کنیم و بدانیم وعده ای که بزرگان ما در مورد این انقلاب داده اند محقق می شود، ان شاالله این انقلاب به ظهور حضرت مهدی (عج)منتهی می شود البته به شرطی که ما به وظایف خود عمل کنیم.