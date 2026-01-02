پخش زنده
با حضور مدیرکل حفاظت محیط زیست آذربایجان غربی، عملکرد زیست محیطی واحد تولیدکننده قطعات خودروهای سنگین در ارومیه ارزیابی شد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما آذربایجان غربی؛ حجت جباری در این بازدید که با همراهی مختار خانی، رئیس اداره حفاظت محیط زیست ارومیه انجام شد، از بخشهای مختلف تولیدی این واحد صنعتی بازدید و در جریان روند فعالیت، وضعیت زیستمحیطی و نحوه مدیریت پسماند و آلایندهها قرار گرفت.
مدیرکل حفاظت محیط زیست آذربایجان غربی با تأکید بر نقش صنایع فلزی و قطعهسازی در ایجاد آلایندگیهای بالقوه، رعایت دقیق ضوابط و استانداردهای زیستمحیطی را شرط تداوم فعالیت این واحدها عنوان کرد و بر ضرورت کنترل منابع آلاینده، مدیریت صحیح پسماندهای صنعتی و اجرای الزامات قانونی تأکید کرد.
در ادامه، مسائل و چالشهای زیستمحیطی شرکت مورد بررسی قرار گرفت و بر تعامل مستمر واحد صنعتی با اداره حفاظت محیط زیست در راستای پیشگیری از آلودگی و تحقق تولید مسئولانه تأکید شد.
این واحد در زمینه تولید انواع قطعات تریلر، کفی تریلر، رینگ خودرو و اکسل تریلر فعالیت می کند.