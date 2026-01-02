پخش زنده
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مرکز یزد، ولادت حضرت علی (ع) و روز پدر، فرصتی است برای تجدید پیمان با ارزشهای والای انسانی و خانوادگی. این روز نه تنها یادآور فضائل بیشمار حضرت علی (ع) است، بلکه به ما یادآوری میکند که باید با احترام و محبت با پدران خود رفتار کنیم و از تلاشها و زحمات بیدریغ آنان سپاسگزار باشیم. با گرامیداشت این دو مناسبت خجسته، میتوانیم به تقویت کانون خانواده و ایجاد جامعهای مهربانتر و انسانیتر کمک کنیم.
ولادت حضرت علی (ع): طلوعی در خانه کعبه
در سیزدهم رجب، سال سیام عام الفیل، خانهی کعبه شاهد نوری از آسمان بود. مولودی پا به عرصهی وجود گذاشت که بعدها اسدالله الغالب و امیرالمومنین لقب گرفت. حضرت علی (ع)، نخستین پسر عموی پیامبر اسلام (ص) و همسر گرامی حضرت فاطمه زهرا (س)، در مکانی مقدس متولد شد که نشان از جایگاه رفیع و بینظیر ایشان در اسلام و نزد خداوند داشت.
شجاعت بیمثال، صداقت مثالزدنی، علم سرشار و تقوای الهی، تنها بخشی از صفات برجستهی این شخصیت بزرگ تاریخ اسلام است. حضرت علی (ع) نه تنها یک رهبر و پیشوای الهی، بلکه پدری دلسوز و نمونه نیز بود. سیره و منش ایشان در تربیت فرزندان، چراغ راهی است برای تمام پدران.
روز پدر: تجلیل از تکیهگاههای امن
روز ولادت حضرت علی (ع)، فرصتی مغتنم است تا از زحمات و تلاشهای پدران، این تکیهگاههای امن خانواده، قدردانی کنیم. پدران به عنوان سایهبان خانواده، نقشی بیبدیل در تربیت و رشد فرزندان ایفا میکنند. این روز، بهانهای برای ابراز محبت و احترام به این بزرگواران است. میلاد حضرت علی (ع) و روز پدر، فرصتی است برای یادآوری ارزشهای انسانی و اسلامی، و ذکر این نکته که پدران، نه تنها در زندگی ما، بلکه در تاریخ بشریت، همیشه درخشیدهاند و باید همواره مورد تجلیل و احترام قرار گیرند.
در این روز، خانوادهها با برگزاری جشنهای صمیمانه، تقدیم هدایای کوچک و نوشتن پیامهای محبتآمیز، قدردانی خود را از پدران ابراز میدارند. یادآوری آموزههای حضرت علی (ع) در زمینه پدری و تربیت فرزندان، به تحکیم روابط خانوادگی و ایجاد فضایی گرم و صمیمی کمک میکند.
گرامیداشت دو مناسبت خجسته
