پخش زنده
امروز: -
روابط عمومی سپاه حضرت ابوالفضل استان لرستان در اطلاعیهای از بازداشت یکی از عاملان اصلی طرح کشته سازی خبر داد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما؛ در این اطلاعیه آمده: در جریان اغتشاشات شب گذشته یازدهم دی ماه در شهرستان خرم آباد یکی از عاملان اصلی تروریستی هدایت شده توسط سرویسهای بیگانه که برای به آشوب کشاندن اعتراضات و اجرای طرح کشته سازی مأمور شده بود با بررسی و پایش دوربینهای شهری و رصد میدانی نیروهای امنیتی و اطلاعاتی به وسیله پاسداران گمنام امام زمان (عج) در سازمان اطلاعات سپاه حضرت ابوالفضل علیه السلام استان لرستان شناسایی و دستگیر شد.
پس از دستگیری و بررسی خودرو و مخفیگاه وی یک قبضه سلاح کلاشینکف، سه تیغه خشاب، دو عدد کلت کمری، تعدادی زیادی فشنگ جنگی، چاشنی انفجاری و باروت کشف گردید.
شواهد و رصدهای فنی و اطلاعاتی در روزهای اخیر نشان دهنده دستهای پشت پرده ضد انقلاب، منافقین و عوامل نفوذی و سرویسهای اطلاعاتی دشمن، در تحریک و هدایت بخشی این ناآرامیهاست.
سپاه حضرت ابوالفضل (علیه السلام) استان لرستان اعلام مینمایند با توجه تلاش و هدایت عاملان سرویسهای اطلاعاتی به سمت طرح کشته سازی و به حاشیه کشاندن اعتراضات، به جهت حفظ سلامت و مراقبت از فرزندان خود از هر گونه حضور در تجمعات اخیر برای تخلیه هیجانات جوانی جلوگیری به عمل آورند.
و همچنین به عاملان، آمران و محرکان این گونه حوادث، که امنیت ملی و آرامش مردم را هدف گرفتهاند، هشدار میدهد با قاطعیت و در چارچوب قانون برخورد خواهد شد و هیچ گونه بیانضباطی و اقدام علیه امنیت عمومی تحمل نخواهد شد.