هفته یازدهم مسابقات لیگ یک والیبال باشگاه‌های کشور امروز پیگیری شد و طی آن مس سونگون و بنیس شبستر صاحب برتری شدند.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز آذربایجان شرقی، مس سونگون ست‌های اول و دوم مقتدرانه به پایان رساند و در ست سوم این بازی زریبار مریوان در امتیاز ۱۹ـ۱۲ به سود به سود مس در اعتراض به داوری زمین بازی را ترک کرد و مس سونگون برنده اعلام شد.

بنیس شبستر دیگر تیم استان در ورامین در سه گیم پیاپی موفق شد طلایی پوشان ورامین را شکست دهد.

همچنین مقاومت شهرداری تبریز که انگیزه‌های خود را برای صعود به جمع ۱۶ تیم نهایی از دست داده است به دیدار با استقلال بجنورد نرفت و باخت فنی را پذیرفت.

تیم‌های مس سونگون و بنیس شبستر تنها تیم‌های بدون باخت لیگ یک والیبال ایران به ترتیب صدرنشین گروه اول و چهارم لیگ یک هستند و صعود خود را به مرحله دوم قطعی کرده‌اند.