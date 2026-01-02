پخش زنده
فردا سیزدهم رجب المرجب سالروز میلاد باسعادت مولای متقیان، امیر مومنان حضرت علی (ع) است.
به گزارش خبرگزاری صدا وسیمای مرکز مهاباد؛ فردا سیزدهم رجب المرجب سالروز میلاد باسعادت مولای متقیان، امیر مومنان حضرت علی (ع) است، روزی برای تکریم مقام پدر.
روز پدر، لحظهای برای ارجنهادن به تلاشها و محبتهای بیدریغ پدران در سراسر جهان است. این روز علاوه بر این که نمادی از احترام و قدردانی به شمار میرود، فرصتی برای بازخوانی تاریخ، فرهنگ و آداب بزرگداشت پدران فراهم میکند.
سیزدهمین روز از ماه رجب مزین است به میلاد الگوی عدالت و مردانگی حضرت علی (ع) که در تقویم رسمی کشور به روز پدر نامگذاری شده است، پدرانی که شاید بهشت زیر پایشان نباشد، اما اسوههای امنیت و آرامش هستند.
این روز بهانهای است برای پاسداشت قهرمانی به نام پدر و ادای دین به مردان خستگی ناپذیر زندگی.