به علت سکون نسبی هوا در همدان، یکشنبه تا سه شنبه افزایش غلظت آلاینده‌ها به ویژه در شهر‌های بزرگ و مناطق صنعتی وجود دارد.

به گزارش خبرگزاری صدا وسیما استان همدان، کارشناس اداره کل هواشناسی همدان با بیان اینکه از روز یکشنبه، هوا برای گروه‌های حساس ناسالم می‌شود گفت: همچنین از روز یکشنبه با استقرار هوای آرام، کاهش دمای صبحگاهی بین هشت تا ۱۰ درجه را پیش بینی می‌کنیم.

روح الله زاهدی افزود: در ۲۴ ساعت گذشته، فامنین و بهار با منفی یک درجه سانتیگراد زیر صفر سردترین و نهاوند و قهاوند با ۱۱ درجه سانتیگراد بالای صفر گرم‌ترین ایستگاه استان گزارش شده است.