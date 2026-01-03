پخش زنده
به علت سکون نسبی هوا در همدان، یکشنبه تا سه شنبه افزایش غلظت آلایندهها به ویژه در شهرهای بزرگ و مناطق صنعتی وجود دارد.
به گزارش خبرگزاری صدا وسیما استان همدان، کارشناس اداره کل هواشناسی همدان با بیان اینکه از روز یکشنبه، هوا برای گروههای حساس ناسالم میشود گفت: همچنین از روز یکشنبه با استقرار هوای آرام، کاهش دمای صبحگاهی بین هشت تا ۱۰ درجه را پیش بینی میکنیم.
روح الله زاهدی افزود: در ۲۴ ساعت گذشته، فامنین و بهار با منفی یک درجه سانتیگراد زیر صفر سردترین و نهاوند و قهاوند با ۱۱ درجه سانتیگراد بالای صفر گرمترین ایستگاه استان گزارش شده است.