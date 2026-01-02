به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز یزد ، نشست قرارگاه شهید علم‌الهدی راهیان نور دانشجویی با حضور روسا و مسئولان فرهنگی دانشگاه‌های استان، جمعی از دانشجویان، مسئولان استانی و فعالان بسیج دانشجویی در دانشگاه یزد برگزار شد.

مسئول بسیج دانشجویی استان و دبیر قرارگاه شهید علم الهدی راهیان نور دانشجویی استان در این نشست گفت: با تلاش و برنامه‌ریزی‌های صورت گرفته، امسال حدود ۲۵۰۰ نفر از دانشجویان زائر اولی به مناطق عملیاتی اعزام خواهند شد. این اعزام‌ها فرصتی مغتنم برای آشنایی نسل جوان با فرهنگ ایثار و شهادت و انتقال ارزش‌های دفاع مقدس است.

اکبر عابدی افزود: برنامه اعزام دانشجویان از تاریخ ۷ تا ۲۸ بهمن‌ماه ۱۴۰۴ اجرا خواهد شد و طی این بیست روز، عملیات بزرگ فرهنگی و آموزشی با محوریت راهیان نور در استان یزد رقم خواهد خورد.