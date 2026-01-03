به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکزاصفهان؛ معاون پرورشی و فرهنگی اداره‌کل آموزش‌وپرورش اصفهان گفت: اعتکاف دانش آموزی از سحرگاه امروز سیزدهم رجب همزمان با ایام البیض به مدت سه روز در ۳۸۰ مسجد این استان با پیش بینی برنامه های آموزشی و معرفتی ادامه دارد.

حسین دهقانی با اشاره به اینکه جمعیت قابل توجهی از متعکفان به گروه نوجوانان اختصاص دارد، افزود:‌ در این مراسم سه روزه فرهنگی و مذهبی، برنامه های آموزشی و معرفتی پیش بینی شده و اجرا می شود.

وی ادامه داد: غیبت دانش آموزان معتکف مجاز بوده و امتحانات به همین خاطر با سه روز تاخیر روبرو بوده تا نوجوانان از فیض این برنامه فرهنگی بهره ببرند.

دهقانی اضافه کرد: بهره برداری از برنامه‌های جانبی برای دیگر دانش آموزان در برخی از مساجد فراهم شده تا دیگر افراد هم برای حضور در این مراسم فرصت یافته و برای سال های آینده شرکت داشته باشند.

معاون پرورشی و فرهنگی اداره‌کل آموزش‌وپرورش اصفهان تاکید کرد: همراهی خیران، تشکل‌های فرهنگی همچون کانون‌های مساجد و ستاد اعتکاف استان اصفهان برای برگزاری این مراسم پر شکوه حائز اهمیت بوده که همه در کنار همدیگر برای این برنامه تلاش کرده‌اند.