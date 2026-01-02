پخش زنده
وزیرخارجه گفت: نیروهای مسلح قدرتمند ما در حالت آماده باش هستند و دقیقاً میدانند در صورت نقض حاکمیت ایران، کجا را هدف قرار دهند.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، سید عباس عراقچی در شبکه ایکس نوشت: آنهایی که در ایران تحت تأثیر نوسانات گذرای نرخ ارز قرار گرفتهاند، در چند روز گذشته به طور مسالمت آمیزی اعتراض کردهاند، همانطور که حق آنهاست.
وی افزود: جدای از آن، ما شاهد مواردی از شورشهای خشونت آمیز نیز بودهایم، از جمله حمله به ایستگاه پلیس و پرتاب کوکتل مولوتف به سمت افسران پلیس. رئیس جمهور ترامپ که اخیراً گارد ملی را در داخل مرزهای ایالات متحده مستقر کرد، بهتر از همه میداند که حملات مجرمانه به اموال عمومی قابل تحمل نیست.
وزیر خارجه گفت: به همین دلیل است که پیام امروز پرزیدنت ترامپ، که احتمالاً تحت تأثیر کسانی است که از دیپلماسی میترسند یا به اشتباه معتقدند دیپلماسی غیرضروری است، بسیار غیرمسئولانه و خطرناک است.
عراقچی نوشت: ملت بزرگ ایران مانند گذشته هر گونه دخالت در امور داخلی خود را قاطعانه رد خواهند کرد. به همین ترتیب، نیروهای مسلح قدرتمند ما در حالت آماده باش هستند و دقیقاً میدانند در صورت نقض حاکمیت ایران، کجا را هدف قرار دهند.