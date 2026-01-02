برگزاری سی و دومین دوره مسابقات سراسری قران و عترت بسیج در یزد
مرحله استانی سی و دومین دوره مسابقات سراسری قران و عترت بسیج در یزد برگزار شد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز یزد،
مسئول دارالقران بسیج سپاه الغدیر استان یزد با بیان اینکه این دوره از مسابقات در رشتههای حفظ، قرائت تحقیق، قرائت ترتیل و اذان برگزار شد گفت: ۳۵۸ شرکت کننده در این دوره حضور داشتند.
حجت الاسلام زارع افزود: در هر رشته نفرات اول به مرحله کشوری راه خواهند یافت.
وی ادامه داد: این دوره از مسابقات در ردههای سنی نوجوان و بزرگسال و با هدف انس بیشتر با قران در مجتمع خاتم الانبیاء واقع در بلوار پاکنژاد برگزار شد.