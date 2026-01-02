پخش زنده
میز خدمت تعویض جهادی اسناد دفترچهای ۱۳ دی ماه در محل گلزار شهدای بینالمللی کرمان برپا میگردد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیمای مرکز کرمان میز خدمت جهادی تعویض اسناد دفترچهای و نقشهبرداری رایگان اسناد دفترچهای زائران حاج قاسم در محل گلزار شهدای بینالمللی کرمان برپا می شود.
به مناسبت فرارسیدن سالروز شهادت شهید القدس حاج قاسم سلیمانی و با توجه به بیاعتباری اسناد مالکیت دفترچهای مطابق تبصره ماده ۱۱ قانون جامع حدنگار و عدم ارائه هرگونه خدمات به این اسناد، میز خدمت تعویض جهادی اسناد دفترچهای در مورخ ۱۳ دیماه ۱۴۰۴ (سالروز شهادت شهید سلیمانی) از ساعت ۸ الی ۲۳ در محل گلزار شهدای بینالمللی کرمان، موکب شهید بهشتی دادگستری کل استان برپا میگردد.