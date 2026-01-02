به گزارش خبرگزاری صداوسیمای مرکز کرمان میز خدمت جهادی تعویض اسناد دفترچه‌ای و نقشه‌برداری رایگان اسناد دفترچه‌ای زائران حاج قاسم در محل گلزار شهدای بین‌المللی کرمان برپا می شود.

به مناسبت فرارسیدن سالروز شهادت شهید القدس حاج قاسم سلیمانی و با توجه به بی‌اعتباری اسناد مالکیت دفترچه‌ای مطابق تبصره ماده ۱۱ قانون جامع حدنگار و عدم ارائه هرگونه خدمات به این اسناد، میز خدمت تعویض جهادی اسناد دفترچه‌ای در مورخ ۱۳ دی‌ماه ۱۴۰۴ (سالروز شهادت شهید سلیمانی) از ساعت ۸ الی ۲۳ در محل گلزار شهدای بین‌المللی کرمان، موکب شهید بهشتی دادگستری کل استان برپا می‌گردد.