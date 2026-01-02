ویژه‌برنامه «در حوالی سپیداران» و شب شعر «روایت به‌خط سلیمانی» در بیت‌الزهرا (س) یادمان حاج قاسم سلیمانی برگزار شد.

به گزارش خبر گزاری صداوسیما مرکز کرمان، در ادامه برنامه‌های هفته مقاومت (سالگرد شهادت سردار حاج قاسم سلیمانی) شب شعر و روایت به خط سلیمانی با عنوان «در حوالی سپیداران» در بیت‌الزهرای کرمان (موقوفه شهید سلیمانی) برگزار شد.

این مراسم با حضور استاندار کرمان، معاون هماهنگ‌کننده سازمان بسیج مستضعفین و برخی مدیران استانی و با شعرخوانی شاعران کشور و استان برگزار شد.

در این مراسم از کتاب «حسینِ من»، درباره سردار شهید حسین پورجعفری یار دیرین حاج قاسم سلیمانی رونمایی شد.