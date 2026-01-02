پخش زنده
به مناسبت سالروز میلاد حضرت امیرالمومنین علی علیه السلام و گرامیداشت ششمین سالگرد شهادت سردار دلها و همرزمان شهیدش، کاروان خانوادگی که از مشهد مقدس حرکت کرده، وارد کرمان شد.
به گزارش خبر گزاری صداوسیما مرکز کرمان ،این کاروان خودرویی خانوادگی"قهرمان من" در سفر معنوی از مشهد مقدس با ترکیب ۱۸۰ نفر با ۶۰ دستگاه خودرو سواری برای شرکت در مراسم ششمین سالگرد شهادت سردار دلها شهید حاجقاسم سلیمانی، وارد کرمان شد.
خادمان حرم حضرت امام رضا( ع) هم همراه این کاروان به کرمان آمدند تا در سالگرد شهادت شهید سلیمانی در گلزار شهدای کرمان باشند.