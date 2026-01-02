مسابقات دو و میدانی داخل سالن قهرمانی کشور با برتری تیم اصفهان در بخش مردان به پایان رسید.



به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما، مسابقات دو و میدانی داخل سالن قهرمانی کشور (انتخابی تیم ملی) با شرکت ۱۱۰ ورزشکار از ۲۵ استان از روز گذشته (پنجشنبه ۱۱ دی) در کمپ تیم‌های ملی ورزشگاه آفتاب انقلاب تهران پیگیری شد و در پایان این رقابت‌ها استان اصفهان با کسب ۳ نشان طلا و ۲ نقره به عنوان قهرمانی دست یافت.

استان فارس با کسب ۲ نشان طلا، یک نقره و یک برنز نایب قهرمان شد و استان کرمانشاه نیز با کسب ۲ نشان طلا، یک نقره و یک برنز در جایگاه سوم ایستاد.

مراسم اختتامیه و اهدای نشان و کاپ به ورزشکاران و تیم‌های برتر با حضور احسان حدادی رییس فدراسیون دو و میدانی، هاشم صیامی، علیرضا صیفوری، شهرام شهبازی و دست اندرکاران برگزاری مسابقات برگزار شد.

نتایج برترین‌های روز پایانی به شرح زیر است:

۸۰۰ متر:

۱- سبحان احمدی – کرمانشاه – ۱:۴۹.۵۱ دقیقه

۲- امیر فرزام صفری – کرمانشاه – ۱:۵۰.۱۲ دقیقه

۳- محدصالح کمره – لرستان – ۱:۵۲.۲۱ دقیقه

۶۰ متر:

۱- بنیامین یوسفی – فارس – ۶.۷۴ ثانیه

۲- امیررضا معین پور – لرستان – ۶.۸۳ ثانیه

۳- مسیح مرادی – فارس – ۶.۸۸ ثانیه

هفتگانه:

۱- پویان شکری – تهران – ۴۸۲۶ امتیاز

۲- آرمین مرتضی پور – کرمان – ۲۷۴۹ امتیاز

پرتاب وزنه:

۱- حسن عجمی – اصفهان – ۱۹.۵۳ متر

۲- مهران خورند – قزوین – ۱۷.۹۵ متر

۳- مرتضی ناظمی – کرمانشاه – ۱۷.۷۱ متر

پرش طول:

۱- مهدی تماری – بوشهر – ۷.۳۵ متر

۲- محمدرضا فیروزکوهی – مازندران – ۷.۳۴ متر

۳- محمدرضا بهروزی – مرکزی – ۷.۳۳ متر

۴ در ۴۰۰ متر امدادی:

۱- اصفهان (محمد عبدشهری، آرش سیاری، علی لطفی، مصطفی مجیری) – ۳:۲۶.۰۱ دقیقه

۲- زنجان (یوسف ندرلو، محمدرضا محمدی، فرهاد محبی، حسین ارضی رومی) – ۳:۲۷.۱۴ دقیقه

۳- تهران ب (امیر ریحانی، حسین هنرمند، احمد اژدری، محمدجواد ابراهیمی) – ۳:۲۹.۶۵ دقیقه

۳۰۰۰ متر:

۱- حسین نوری – فارس – ۸:۲۱.۶۸ دقیقه

۲- خلیل ناصری – ایلام – ۸:۲۴.۰۲ دقیقه

۳- سمیر اقبالی – تهران – ۸:۲۴.۷۴ دقیقه

پرش ارتفاع:

۱- پارسا شادنیا – بوشهر – ۲.۱۰ متر

۲- مهد کریم زاده – اصفهان – ۱.۹۵ متر

۳- نوا نصرت پور – کردستان – ۱.۹۵ متر