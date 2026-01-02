پخش زنده
امروز: -
در شب میلاد آقا امیرالمؤمنین علی علیهالسلام، پدر یتیمان عالم، یاد مردی زنده میشود که، برای بسیاری از خانوادههای شهدا بهویژه خانواده شهدای مدافع حرم، پدری معنوی بود و فرزندان و خاندان شهدا همواره اشتیاق و عطش دیدنش را داشتند.
به گزارش خبر گزاری صداوسیما مرکز کرمان ،حاجقاسم سلیمانی همواره تأکید میکرد که عزت، امنیت و ایستادگی امروز ایران مرهون ایثار شهیدان و صبر خانوادههایشان است.
حاجقاسم نه فقط در سخن، بلکه در عمل نیز کنار این خانوادهها میماند؛ با حضور در خانههایشان، همصحبتی با مادران و پدران چشمبهراه و دلجویی از فرزندان شهدا، تلاش میکرد بگوید یاد شهدا هرگز فراموش نمیشود و مسئولیت ما در برابر خونشان همیشگی است.
او احترام به خانواده شهدا را احترام به راه خدا و دفاع از ارزشهای ناب انقلاب میدانست.