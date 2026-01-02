پخش زنده
ویژهبرنامه «در آستان پدر»، شنبه ۱۳ دی ساعت ۰۹:۰۰، با محوریت «نقش پدر در شکلگیری شخصیت فردی و استحکام خانواده»، از رادیو ایران پخش میشود.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما، ویژهبرنامه «در آستان پدر»، همزمان با سالروز میلاد باسعادت حضرت علی (ع)، نگاهی عمیق و صمیمی به جایگاه پدر بهعنوان ستون خانواده و الگوی تربیت و زندگی خواهد کرد.
این برنامه با پرداختن به موضوع «درسهای زندگی که از پدر آموختهایم»، تلاش میکند تصویری روشن از جایگاه پدر در خانواده و جامعه ارائه دهد و سیره زندگی حضرت علی (ع) را بهعنوان الگویی کامل از پدر ایدهآل بررسی کند.
حضور علی نفری به همراه فرزندش که هر دو از خوانندگان کشور هستند، بخش ویژه این برنامه را تشکیل میدهد، گفتوگویی صمیمی درباره تجربه پدر و فرزندی، انتقال ارزشها، محبت، مسئولیتپذیری و نقش الگویی پدر در مسیر زندگی.
این ویژهبرنامه به تهیهکنندگی امیرعلی جوادپور و اجرای فاطمه آلعباس و علیرضا جاویدنیا، فضایی متفاوت و خانوادگی را برای شنوندگان رقم خواهد زد.