امروز: -
نسخه اصلی
فیلم » عمومی

روز پدر

تاریخ : ۱۴۰۴/۱۰/۱۲- ۲۱:۰۰
کد ویدیو
دانلود
فیلم اصلی
پربازدیدترین فیلم ها
در مدار قدرت
در مدار قدرت
۱۴۰۴-۱۰-۱۰
وضعیت آب و هوای کشور ۱۴۰۴/۱۰/۱۰
وضعیت آب و هوای کشور ۱۴۰۴/۱۰/۱۰
۱۴۰۴-۱۰-۱۰
فناوری هسته‌ای برای تولید مرکبات بی هسته
فناوری هسته‌ای برای تولید مرکبات بی هسته
۱۴۰۴-۱۰-۱۰
پیچ و خم‌های ارز‌های صادراتی در مسیر بازگشت
پیچ و خم‌های ارز‌های صادراتی در مسیر بازگشت
۱۴۰۴-۱۰-۱۰
خبرهای مرتبط

جشن پدران آسمانی در جوار مزار حاج قاسم

رونمایی از دیوارنگاره جدید میدان ولیعصر به مناسبت روز پدر

پوشش ویژه رسانه ملی برای ولادت حضرت علی (ع) و روز پدر تا گرامیداشت یاد و خاطره سردار دل‌ها

رونمایی از جدیدترین دیوارنگاره میدان انقلاب

برگزاری پویش «کتابِ بابا ۲» در کتابخانه‌های تهران

برچسب ها: روز پدر ، روز مرد ، ولادت امیرالمومنین
 